مبادرة الكمامة القماشية للجميع بجامعة الإمام عبدالرحمن

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وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الملحم، أن المبادرة تهدف إلى إمكانية توفير الكمامات القماشية لتكون بديلا صحيا وفتح المجال للكوادر الوطنية من الحرفيات المبدعات للعمل والمساهمة فيها، ولا سيما أن جهات عدة أبدت تجاوبها الإيجابي في تفعيل المبادرة لتوزيع الكمامات القماشية على منسوبي الجهات المشاركة في المبادرة والكادر الصحي والأمني في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن تبني العمادة لهذه المبادرة جاءت لخطورة ظاهرة رمي الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة على البيئة.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسلامة المرورية (سلامة) الدكتور عبدالحميد المعجل، أن مشاركة الجمعية في هذه المبادرة تتمثل بتقديم كمامات قماشية لرجال المرور للمحافظة على سلامتهم وتقديرا لجهودهم ودورهم البارز في التزام المجتمع بالإجراءات، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت حماية لهم وحفاظا على البيئة.
بدورها، اعتبرت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد فاطمة الزهراني، أن هذه المبادرة جاءت من أجل حماية البيئة من رمي الكمامات ذات الاستخدام الواحد، واستبدالها بالكمامات القماشية، ومد جسور التواصل مع أصدقاء الجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية ستكون إحدى شركاء عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في جميع المبادرات التي تخدم الصالح العام.
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