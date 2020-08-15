شكرا لقرائتكم خبر فعاليات في مبادرة فريق بسمة أمل التطوعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك محافظ أبوعريش محمد الشمراني في المبادرة التطوعية «مسؤليتنا تجاة وطننا»، التي نفذها فريق بسمة أمل التطوعي النسائي التابع لجمعية البر الخيرية في أبوعريش.

وأوضحت قائدة الفريق، ليلى آل خيرات، أن المبادرة استهدفت الأيتام وكبار السن ومرضى القلب والكلى والسرطان، وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة وأطفال متلازمة داون، إلى جانب الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبينت أن المبادرة اشتملت على تقديم برامج، وهدايا وسلال غذائية وبطاقات شرائية تم توزيعها للمستفيدين.