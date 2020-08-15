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فعاليات في مبادرة فريق بسمة أمل التطوعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - شارك محافظ أبوعريش محمد الشمراني في المبادرة التطوعية «مسؤليتنا تجاة وطننا»، التي نفذها فريق بسمة أمل التطوعي النسائي التابع لجمعية البر الخيرية في أبوعريش.

وأوضحت قائدة الفريق، ليلى آل خيرات، أن المبادرة استهدفت الأيتام وكبار السن ومرضى القلب والكلى والسرطان، وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة وأطفال متلازمة داون، إلى جانب الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وبينت أن المبادرة اشتملت على تقديم برامج، وهدايا وسلال غذائية وبطاقات شرائية تم توزيعها للمستفيدين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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