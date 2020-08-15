59 مستشفى تقدم 4345 بلاغا عن الأعراض الجانبية للأدوية

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وتطبق الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية؛ حرصا على سلامة المرضى من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، نظاما الكترونيا يشتمل على معلومات الأدوية للممارسين الصحيين، وجميع معلومات الاستخدام، كالآثار الجانبية، والتفاعلات العكسية، والتداخلات الدوائية والمحاذير، مما يضمن المتابعة المستمرة للمشاكل المتعلقة باستخدام الدواء لمنع حدوثها مستقبلا أو التقليل منها أو من حدتها.
وجاءت الإدارة العامة للخدمات الطبية التي قدمت 507 بلاغات، على رأس قائمة المستشفيات والمراكز الصحية التي التزمت بمعايير السلامة الدوائية، من خلال رصد الأعراض الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها، فيما تضمنت القائمة 59 من المستشفيات والمراكز الصحية مسجلة 4345 بلاغا.
ويسهم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية في حماية المرضى على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بوجود تغذية معلوماتية منتظمة بخصوص الآثار الجانبية المرصودة على مستوى العالم بإشراف من منظمة الصحة العالمية.
ماذا يقصد بالأعراض الجانبية للأدوية؟
يقصد بها بعض العلل والمشكلات الصحية التي تحدث بشكل غير مقصود وغير مرغوب به، من جراء استخدام الأدوية بجرعتها الصحيحة .
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