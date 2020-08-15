بدء التحويل الداخلي والخارجي بجامعة بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة بدء فترة التحويل الداخلي والخارجي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441-1442هـ، اعتبارا من اليوم، عن طريق البوابة الالكترونية على الرابط: egistration.ub.edu.sa/bisha/init. وأوضحت أن إجراءات تغيير التخصص تشترط الحصول على معدل تراكمي لفصلين دراسيين وعدم تجاوز أربعة فصول دراسية، مع أحقية التحويل مرة واحدة من كلية إلى كلية أخرى، وإمكانية إدخال رغبة أو أكثر حسب الأولوية، وأحقية التحويل مرتين بين أقسام الكلية. وأبانت العمادة أنه يشترط للتحويل الخارجي أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديا أومن أم سعودية، ومقيدا في جامعة حكومية أو جامعة أهلية معتمدة، وتخضع جميع طلبات التحويل للطاقة الفعلية للقسم أو التخصص وتكون المفاضلة بين الطلاب وفقا لمعدلاتـهم التراكمية،.

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