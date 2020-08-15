فتح التسجيل لدبلوم الأمن السيبراني بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر طلبات التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة للعام الدراسي المقبل، حتى 7 محرم المقبل على أن تعلن النتائج يوم 13 من الشهر نفسه. وتتمثل الدبلومات في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، ويشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية المرتبطة بكل تخصص، فيما تتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك الحاسب التطبيقي، والموارد البشرية، التي يشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط.

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