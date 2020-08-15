السعودية | السعودية: استئناف الدراسة عن بعد للتعليم العام يتم التقييم بعدها

شكرا لقرائتكم السعودية: استئناف الدراسة عن بعد للتعليم العام يتم التقييم بعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن آلية العودة للدراسة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، لتكون الدراسة عن بُعد في التعليم العام لأول 7 أسابيع، وعن بُعد للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني وحضورياً للمقررات العملية.

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