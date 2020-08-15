، الفيصلي يقتحم مربع الكبار بثنائية بمرمى الأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الفيصلي من تحقيق فوز ثمين على نظيره الأهلي هو الثاني له في تاريخ لقاءات الفريقين الـ20 ضمن دوري المحترفين بعد أن تغلب عليه بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي استضافه ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده النقطي إلى 41 نقطة محتلاً المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 43 في المركز الثالث.

محاولات أصحاب الضيافة تكللت بالنجاح عن طريق يوسف الجبلي الذي افتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها الحكم الليتواني بعد العودة لتقنية الفار إثر عرقلة ويليام مهاجم الفيصلي داخل منطقة الجزاء عن طريق محمد خبراني انبرى لتنفيذها مسجل الهدف بتسديدة أرضية قوية اصطدمت في القائم الأيمن قبل أن تسكن شباك محمد العويس عند الدقيقة (33).

في حين محاولة حسن الأسمري لم ترتقِ لتشكيل خطورة حقيقية على مرمى الفيصلي حيث أمسكها مصطفى ملائكة ببراعة (45).

سيناريو بداية الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا عن سابقه، حيث بدأ الفيصلي بضغط هجومي مكثف بحثًا عن تعزيز النتيجة وكان قريبًا من الوصول إلى الشباك لولا تقمص عمر السومة دور المنقذ حينما أسهم في إنقاذ فريقه من هدف محقق بإبعاده لرأسية أيغور روسي من على خط المرمى عند الدقيقة (53).

ولاح الأمل للأهلي عندما احتسب الحكم ركلة جزاء في مصلحته إثر إعاقة محمد المجحد داخل منطقة العمليات أسند أمر تنفيذها إلى عمر السومة سددها ضعيفة تمكن الحارس مصطفى ملائكة من التصدي لها (62).

ونجح الفيصلي في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 73 بعدما تلقى خالد كعبي تمريرة سحرية بالكعب من ويليام وضعته في حالة انفرد ليجد نفسه أمام المرمى بعيدًا عن أعين الرقابة الدفاعية ليطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى مسجلاً الهدف الثاني لأصحاب الدار.

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