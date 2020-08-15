الخليج 365السبت 2020/8/15 10:26 م بتوقيت أبوظبي
سقط ،مساء السبت، صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتواجد به قوات أمريكية في العراق، دون ورود أنباء عن خسائر.
وقال موقع قناة " السومارية" نيوز ، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم السبت، ضمن مقتربات معسكر التاجي".
وأضاف مصدر للموقع أن " أعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام عراقية: سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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