وسائل إعلام عراقية: سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد المزيد

سقط ،مساء السبت، صاروخ كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتواجد به قوات أمريكية في العراق، دون ورود أنباء عن خسائر.



وقال موقع قناة " السومارية" نيوز ، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط، مساء اليوم السبت، ضمن مقتربات معسكر التاجي".

وأضاف مصدر للموقع أن " أعمدة الدخان تصاعدت بالقرب من معسكر التاجي".