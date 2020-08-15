فيديو.. وزير التعليم: استئناف الدراسة في الجامعات حضوريًّا للمقررات العملية

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير التعليم، حمد آل الشيخ، عن آلية استئناف الدراسة للتعليم الجامعي في العام الدراسي الجديد.

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وقال آل الشيخ خلال كلمة له مساء اليوم السبت: إن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، فيما ستكون الدراسة حضوريًّا للجامعات والتدريب التقني بالنسبة إلى المقررات العملية.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ناقش قبل عدة أسابيع خلال لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

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