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وزير التعليم: استئناف الدراسة عن بعد للطلاب والمعلمين لـ 7 أسابيع مع تقييم الوضع
الجامعات ستستأنف الدراسة عن بعد للمقررات النظرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير التعليم حمد آل الشيخ، إنه سيتم استئناف الدراسة عن بعد في أول سبعة أسابيع مع تقييم الوضع، وسيكون حضور المعلمين والمعلمات مع طلابهم عن بعد في الفصول الافتراضية.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير التعليم، مساء اليوم السبت، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي، حيث أكد أن الجامعات ستستأنف الدراسة عن بعد للمقرارات النشرية وحضوريًا للمقرارات العملية.
ولفت إلى أن الدراسة ستكون للجامعات والتدريب التقني عن بعد للمقرارات النظرية.
وأعلن إطلاق منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد مع استمرار بث “عين” الفضائية.
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