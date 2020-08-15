شركة الكهرباء تعلق على ضبط محتالي التلاعب بالعدادات في القصيم

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - القصيم

قدمت شركة الكهرباء الشكر إلى شرطة منطقة القصيم بعد القبض على مقيمين لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها.

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وقالت شركة الكهرباء عبر حسابها بموقع تويتر: شكرًا رجال الأمن العام في منطقة القصيم، على سرعة القبض على هذين المقيمين، فمعدات السعودية للكهرباء مقدرات الوطن، من يعتدي عليها يعتدى عليه.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية (في العقد الثالث من العمر)؛ لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها، مقابل حصولهما على مبالغ مالية، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالًا.

وبحسب شرطة القصيم، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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