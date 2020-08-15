كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن كلمة مرتقبة لوزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي.

يذكر أنه تقرر عودة الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية الأحد المقبل وفقًا للنسخة المعدلة من التقويم الدراسي عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية.

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وطبقًا للجدولة الزمنية في التقويم الدراسي من المتوقع عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 23/ 8/ 2020 الموافق 4/ 1/ 1442، فيما ستكون بداية العام الدراسي الجديد في 11 محرم المقبل الموافق 30/ 8/ 2020.

يأتي هذا فيما يترقب الجميع آلية بداية العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات التي تم تطبيقها في المملكة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ناقش قبل عدة أسابيع خلال لقاء عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، لمناقشة أبرز الاستعدادات والمستجدات للعام الدراسي المقبل، وضمان بداية جادة وفق ما هو مخطط له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أهمية جاهزية إدارات ومكاتب التعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتعامل مع الظروف الاستثنائية كافة، التي تضمن استمرار العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك رفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد في كل الأحوال، والاستعداد لاستقبال الهيئة التعليمية والإدارية، داعيًا إلى استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل في المدارس والمرافق التعليمية، وتوفير أدوات النظافة والتعقيم.

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