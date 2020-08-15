شكرا لقرائتكم إنقاذ 3 أشخاص تعطلت مركبتهم بمنطقة وعرة بأحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-15 إنقاذ 3 أشخاص تعطلت مركبتهم بمنطقة وعرة بأحد رفيدة متابعات الخليج 365 - أحد رفيدة Advertisements تمكنت فرق الدفاع المدني في أحد رفيدة من إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا للإعياء الشديد في الطريق الترابي العقبة- المفجر. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الأشخاص الثلاثة تعرضوا للإعياء خلال ترجلهم مسافة طويلة بعد تعطل مركبتهم على الطريق الترابي العقبة- المفجر.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 3 أشخاص تعطلت مركبتهم بمنطقة وعرة بأحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.