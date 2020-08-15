- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توقعات الأرصاد لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وغبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
توقعات الأرصاد لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وغبار
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية يوم غد الأحد، تتمثل في استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.
وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، كذلك على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، سواحل عسير، وجازان.
كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأرصاد لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وغبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.