توقعات الأرصاد لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وغبار

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية يوم غد الأحد، تتمثل في استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، كذلك على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، سواحل عسير، وجازان.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير.

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