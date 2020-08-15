صدور حركة النقل الداخلي بتعليم ظهران الجنوب عبر نظام نور

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - ظهران الجنوب

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، سعيد هباش الوادعي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بكافة مراحل التعليم العام.

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وأوضح مدير شؤون المعلمين، علي بن حسن أبو حديد، أن الحركة تمت وفق الآلية المتبعة في المفاضلة، وأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المنطقة للعام الدراسي 1441هـ .

تفاصيل حركة النقل الداخلي في حائل:

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، أن الحركة شملت (2724) معلمًا و(1962) معلمة من المتقدمين للحركة، مؤكدًا حرص الإدارة على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم وذلك بتسديد احتياج مدارس المنطقة واستقرار الميدان التعليمي.

الاستعلام عبر نظام نور:

وبين أن المعلم والمعلمة يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام نور، كما يحق للمعلم والمعلمة الاعتراض على نتيجة الحركة إلكترونيًّا عبر نظام نور خلال فترة الاعتراض يوم 29/ 12/ 1441هـ.

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