مدني أحد رفيدة يُنقذ 3 أشخاص بـ عقبة المفجر

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني- أحد رفيدة

أنقذ الدفاع المدني بمحافظة أحد رفيدة، اليوم، 3 أشخاص، تعطلت مركبتهم على الطريق الترابي لعقبة المفجر، حيث تعرضوا لإعياء شديد خلال ترجلهم مسافة طويلة.

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وتمت مباشرة فرقة الإنقاذ موقعهم، والاطمئنان على صحتهم، ثم الصعود بهم إلى موقع تمركز الآليات.

من جهته اطمأن محافظ أحد رفيدة، متعب المتعب، على الأشخاص الثلاثة وقدم شكره الجزيل لرجال الدفاع المدني الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإنقاذهم.

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