شكرا لقرائتكم خبر 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة المنطقة الشرقية 29 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و15 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة، وذلك خلال تنفيذها أمس 718 جولة رقابية، منها خمس جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق المركزية ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى وتعزيز السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين.

كما عمدت الأمانة إلى تطهير وتعقيم 487 موقعا بالمنطقة، باستخدام 152,722 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 9532 فردا ضمن الكوادر البشرية بالنظافة.

ونوهت أمانة الشرقية إلى استمرار حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف المنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للجميع، داعية الى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.