46 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسواق الشرقية

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كما عمدت الأمانة إلى تطهير وتعقيم 487 موقعا بالمنطقة، باستخدام 152,722 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 9532 فردا ضمن الكوادر البشرية بالنظافة.
ونوهت أمانة الشرقية إلى استمرار حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المدن والمحافظات التابعة لها، والتي تستهدف المنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للجميع، داعية الى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.
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