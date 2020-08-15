مصادرة 8 أطنان فواكه من باعة مخالفين بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة 8 أطنان من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين وأزالت 54 بسطة وعربة ضمن حملات ميدانية لرصد مخالفات الباعة الجائلين، وذلك في إطار مجهوداتها لتحسين المشهد البصري في نطاق بلديات جنوب المحافظة. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني أن الجولات تمت بمساندة إدارة مراقبة الأسواق التابعة للإدارة العامة للخدمات البلدية بوكالة البلديات لرصد مواقع تجمع الباعة الجائلين بأحياء العدل وطريق مكة القديم والثعالبة وبترومين، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

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