استكمال المرحلة الأولى من تأهيل الأشجار المتضررة بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين في تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية من خلال الفرق الميدانية التي حصرت الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة. ونفذت الأمانة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولى إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة باستخدام معدات ووسائل متعددة، وبمشاركة أفراد من الكوادر البشرية . يذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي.

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