شكرا لقرائتكم خبر 134 برجا لإنارة طريق إبراهيم الخليل بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة تشغيل وصيانة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة تنفيذ وتركيب 25 برج إنارة من أصل 134 برجا كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل «العكيشية» بطول 8 كلم.

وأوضحت أن ارتفاع البرج يصل إلى 20 م وعدد كشافات الإنارة في البرج 6، مبينة أن الأعمال ما زالت جارية وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كلم خلال الشهرين المقبلين.

إلى ذلك واصلت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جهودها لإزالة مخلفات المباني في شارع الحج التي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة «مكة بلا مخلفات بناء» لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس مصطفين عيد حرص أمانة العاصمة المقدسة على الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جراء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخلص منها، مشيرا إلى إزالة 3360 طنا من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع، وذلك بالتنسيق مع قسم خدمات المرافق البلدية.

وأبان المهندس عيد أن الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة نفذت حملة مكثفة على أماكن غسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع، وذلك في إطار الحملة المستمرة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، مشيرا إلى مصادرة 70 جالون مياه والأدوات المستخدمة في الغسيل من براميل وقطع أقمشة، مؤكدا متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة.

إنارة طريق إبراهيم الخليل

إجمالي أبراج الإنارة:

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134 برجا

المرحلة الأولى:

• تركيب 25 برج إنارة

• بطول 8 كلم

• ارتفاع البرج يصل إلى 20 م

• عدد 6 كشافات إنارة في البرج

• سيتم الانتهاء خلال الشهرين المقبلين