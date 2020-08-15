محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس تسلل إلى 2.354 شخصاً خلال يوم أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19". وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 08:57 PM الفيروس تسلل إلى 2.354 شخصاً خلال يوم Advertisements إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468 إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468 أفادت إندونيسيا اليوم (السبت)، بتسجيل 2.354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 137.468 حالة وفقًا لبيانات من فريق المهام المكلف بمكافحة مرض "كوفيد-19". وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت وفاة 50 شخصًا جديداً بالفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات هناك إلى 6.071 شخصًا، وفقاً لـ"رويترز". الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا .. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 137.468 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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