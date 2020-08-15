محمد بن مسعود - الدمام - 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 08:41 PM بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد 0 5 16,954 بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد يُنتظر أن تعرض القنوات السعودية بعد قليل‫ كلمة مرتقبة لوزير التعليم عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي. الكلمات المفتاحية ، بعد قليل.. "التعليم" تكشف آلية العام الدراسي الجديد ،

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