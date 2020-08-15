محمد بن مسعود - الدمام - وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498. وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519.فيروس كورونا الجديد 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 08:36 PM وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة Advertisements 512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت 512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت سجَّلت الكويت 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها سجلت 4 حالات وفاة؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498. وأضافت بأن 779 مريضًا تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67.519. الكلمات المفتاحية ، 512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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