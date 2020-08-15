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سجلت بريطانيا اليوم (السبت) 1.012 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.
وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بـ"كورونا".
وأضافت أن بريطانيا سجلت حتى الآن 317.379 حالة إصابة بالمرض.
لليوم الخامس على التوالي .. إصابات "كورونا" فوق الألف في بريطانياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-15
سجلت بريطانيا اليوم (السبت) 1.012 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.
وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بـ"كورونا".
وأضافت أن بريطانيا سجلت حتى الآن 317.379 حالة إصابة بالمرض.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
07:18 PM
تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس
سجلت بريطانيا اليوم (السبت) 1.012 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.
وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بـ"كورونا".
وأضافت أن بريطانيا سجلت حتى الآن 317.379 حالة إصابة بالمرض.
، لليوم الخامس على التوالي .. إصابات "كورونا" فوق الألف في بريطانيا ،
المصدر : الخليج 365
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