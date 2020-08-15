محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 38133 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-15 سجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 38133 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.

Advertisements 15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 07:05 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 38133 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.

، الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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