شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مستشارة أسرية توضح سبب عزوف الشباب والشابات عن الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت المستشارة الأسرية نادية نصير سبب عزوف الشباب والشابات السعوديين عن الزواج أوضحت المستشارة الأسرية نادية نصير سبب عزوف الشباب والشابات السعوديين عن الزواج وقالت المستشارة الأسرية لبرنامج" أم بي سي في أسبوع " : السبب مادي هو أكبر سبب وعدم وجود فرص للترقية في العمل وهبوط الاقتصاد وهناك عامل اجتماعي وكيف تربى الشاب. وأضافت : البعض إذا كان مؤمن بالزواج فيتزوج رغم ظروفه المادية الصعبة، ويكون ميال للاستقرار. ومنظومة الزواج يجب أ تكون موجودة في التربية، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي تغير الفكر وأيضا الإعلام.

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