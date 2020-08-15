بالصور.. بدء مدرسة في توفير أدوات التعقيم وملصقات التباعد

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهرت صور متداولة بدء مدرسة في توفير أدوات التعقيم، وملصقات التباعد؛ تمهيدًا لتطبيق الاشتراطات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس أظهرت صور متداولة بدء مدرسة في توفير أدوات التعقيم، وملصقات التباعد؛ تمهيدًا لتطبيق الاشتراطات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع استعدادات عودة الدراسة. وظهرت في الصورة أدوات تعقيم، وقفازات، وماسكات للوجه، وأجهزة قياس درجة حرارة الجسم، وكذلك إشارات التباعد الاجتماعي مرسومة على الأرضيات.

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