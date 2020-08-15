شكرا لمتابعة خبر عن صدور حركة النقل الداخلي بتعليم ظهران الجنوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهران الجنوب (صدى): اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بكافة مراحل التعليم العام. اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بكافة مراحل التعليم العام. وأوضح مدير شؤون المعلمين علي بن حسن أبوحديد أن الحركة تمت وفق الآلية المتبعة في المفاضلة، وأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدور حركة النقل الداخلي بتعليم ظهران الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.