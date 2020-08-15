إنقاذ 3 أشخاص تعطلت مركبتهم على الطريق الترابي العقبة - المفجر

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): نجحت فرق الدفاع المدني في أحد رفيدية في إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا للإعياء الشديد في الطريق الترابي العقبة - المفجر. نجحت فرق الدفاع المدني في أحد رفيدية في إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا للإعياء الشديد في الطريق الترابي العقبة - المفجر. وقال الدفاع المدني إن الثلاث أشخاص تعرضوا للأعياء خلال ترجلهم مسافة طويلة بعد تعطل مركبتهم على الطريق الترابي العقبة - المفجر.

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