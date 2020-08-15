شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة ضبط موقع يبيع دجاج فاسد بتاريخ مزور في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):نجحت الفرق الرقابية بالقطيف، اليوم السبت، في ضبط موقع تديره عمالة مخالفة لإذابة الدجاج المثلج منتهي الصلاحية وتسويقه على أنه مبرد.
وقالت وزراة التجارة إن الموقع يُعيد بيع الدجاج الفاسد بتواريخ إنتاج وانتهاء جديدة.
وتم ضبط أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من الدواجن الجاهزة للبيع وإتلافها على الفور.
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