شاهد.. فيديو نادر جدا لإعلان وفاة الملك فيصل في بيان مؤثر

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق فيديو نادر لحظة إعلان وفاة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، في بيان مؤثر. وثق فيديو نادر لحظة إعلان وفاة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله، في بيان مؤثر. وأظهر الفيديو لحظة إعلان الوفاة في بيان على لسان وزير الإعلام آنذاك إبراهيم العنقري؛ على التلفزيون السعودي. وكان ذلك في يوم الأربعاء 14 ربيع الأول 1395 ه الموافق 26 مارس 1975 م.

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