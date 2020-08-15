الصحة: تعافي 1528 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 1413 إصابة

وفاة 31 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية
كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 297,315 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1528 حالة تعاف جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 264,487 حالة، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3369 حالة.
وكانت وزارة الصحة، علقت على ما يتم تداوله من عدم ملاءمة اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا للأشخاص البالغين، مشيرة إلى أنه لا توجد دراسات تثبت صحة تلك المقولة.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على سؤال بهذا الخصوص، أنه «لا توجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تم ذكره».
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