تعرّف على الحالات التي تخضع خلالها عقارات الأفراد لضريبة القيمة المضافة

بحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل..
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية معرفة مدى استحقاق العقار لضريبة القيمة المضافة من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.
وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، على أن خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد تمكن الأشخاص من معرفة مدى خضوع عقاراتهم لضريبة القيمة المضافة وكذلك إصدار فاتورة بقيمة مبلغ الضريبة المستحق.
ووفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل فإن عقارات الأفراد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة هي 15% ضريبة على بيع الفيلا السكنية، وبيع غرفة أو شقة أو عمارة سكنية وبيع أو تأجير قطعة أرض، وبيع أو تأجير محل تجاري أو مجمع تجاري.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت طريقة دفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عقارات الأفراد من خلال:
أولًا: زيارة الخدمة عبر موقع الهيئة عبر الرابط التالي «gazt.gov.sa».
ثانيًا: إدخال البيانات المطلوبة.
ثالثًا: تحديد نوع التوريد «بيع أو هبة أو غيرها».
رابعًا: دفع الضريبة عبر سداد «بعد الطلب وحتى بداية الفترة الضريبية».
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