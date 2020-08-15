ضمن مبادرات «جودة الحياة».. تدشين أول دار سينما بحفر الباطن

قام المشرف العام على الشوؤن التنموية بمحافظة حفر الباطن ماجد القريني، بافتتاح أول دار عرض سينمائي في المحافظة بمجمع المكان مول، وذلك أول أمس الخميس بحضور مسؤولي الجهات الحكومية؛ حيث تجوّل القريني، داخل الموقع وتعرف على سوق السينما والقاعات المخصصة للعرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة، مزروع بن صلاح المزروع، أن افتتاح السينما في حفر الباطن يأتي ضمن خطط التوسع في افتتاح صالات السينما في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد افتتاح دور للسينما في تبوك وحفر الباطن، مشيرًا إلى افتتاح دور إضافية في مناطق أخرى لتخدم جميع سكان المملكة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة»، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتنفيذها.

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وأكد المزروع، حرص برنامج جودة الحياة على رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز فرص الترفيه والسياحة في جميع مناطق المملكة بصورة متوازنة مع احتياجات المواطنين والمقيمين.

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