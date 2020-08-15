المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا منها 42% خاصة بالأجور خلال شهر واحد

كشفت وزارة العدل، عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية (3825) حكمًا خلال شهر ذي القعدة الماضي، شكلت القضايا الخاصة بالأجور (42%) من إجمالي الأحكام.

وأوضحت وزارة العدل، أن المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة تراوح بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًا.

وأشارت الوزارة إلى أن محاكم مكة المكرمة تصدرت القائمة بـ1126 حكمًا، تليها الرياض بـ 969 حكمًا، ثم الشرقية بـ 953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 335 حكمًا، ثم عسير بـ 131 حكمًا.

Advertisements

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 93 حكمًا، تليها الجوف بـ 66 حكمًا، ثم نجران بـ 45 حكمًا، ثم الباحة بـ 25 حكمًا، ثم حائل بـ 23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ 22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ 15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

يذكر أنَّ المحاكم العمالية تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

التسوية الودية بالرياض تسترد أكثر من 5.6 ملايين ريال

«العدل»: تقليص زمن القضايا إلى 30 يومًا في الدرجة الأولى بالمحاكم العمالية