«معهد الإدارة العامة»: البرامج الإعدادية لإيفاد موظفي القطاع الحكومي ستكون حضوريًّا

أعلن معهد الإدارة العامة أن تنفيذ برامجه الإعدادية المُخصَّصة لإيفاد موظفي القطاع الحكومي، ستكون حضوريًّا في مقار المعهد، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح المعهد أن برامجه الإعدادية العامة، وكذلك برامج اللغة الإنجليزية المخصصة لخريجي الثانوية العامة، سيكون تنفيذها مدمجًا بين محاضرات تدريبية عن بُعد وتقييمات نصفية ونهائية في قاعات التدريب.

وفيما يتعلق ببرامج المعهد التدريبية القصيرة، سيتم تنفيذها عن بُعد. أما البرامج التدريبية الموجهة والحلقات التطبيقية المخصصة للقيادات الإدارية فستكون حضوريًّا في مقار المعهد.

ويأتي هذا التوجه من المعهد في تنفيذ برامجه الإعدادية والتدريبية في الفصل القادم، بعد دراسة جميع المعطيات من إمكانات مكانية وتقنية للمعهد، وما أُعلن من بروتوكولات وقائية وإجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ حيث أصبح التدريب عن بُعد خيارًا استراتيجيًّا في قطاع التدريب؛ إذ يستفيد منه المعهد حاليًّا في تنفيذ البرنامج كله أو بعضه عن بُعد؛ ما يسهم في تقليل كثافة التجمعات البشرية داخل مقار المعهد، ويحقق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أن تنفيذ المعهد برامجه التدريبية القصيرة عن بُعد، التي تستهدف أعدادًا كبيرة من موظفي القطاع الحكومي؛ يسهم في خفض التكاليف المالية على الأجهزة الحكومية والموظفين مع فاعلية ومرونة في عملية التدريب، خاصةً لمن يعملون في مناطق ومدن لا تتوافر بها فروع للمعهد.

من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، أن البنية التقنية المتطورة للمعهد ساعدت في نجاح التحول السريع لتنفيذ برامجه التدريبية والإعدادية بشكل طارئ خلال الفصل التدريبي الماضي أثناء تعليق حضور الدارسين والمتدربين لمقار المعهد؛ حيث تمكن المعهد من تدريب أكثر من 51 ألف متدرب ومتدربة عن بُعد خلال تلك الفترة، كما عمل المعهد خلال الفترة الماضية على رصد جميع التحديات والملاحظات، وتحسين الآليات والإجراءات والتقنيات بما يسهم في رفع مستوى جودة تنفيذ البرامج عن بُعد، ويحقق أهداف المعهد في إكساب المتدربين المعارف والمهارات المطلوبة.

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وحث السجان جميع الموظفين والموظفات على الاستفادة من خدمات منصة المعهد للتدريب الإلكتروني «إثرائي» التي تتيح جميع برامجها التدريبية ومؤتمراتها الإلكترونية وإضاءاتها الإثرائية لجميع موظفي القطاع الحكومي؛ إذ يستطيع أي موظف اختيار البرنامج المناسب له، والتسجيل فيه بشكل مباشر، وإكماله في أي وقت ومكان يناسبه؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة أو تطبيقاتها في الأجهزة المحمولة.

وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج منصة «إثرائي» التدريبية خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من مليون و44 ألف متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

يُشار إلى أن المعهد أطلق منصة «إثرائي» نهاية عام 2017م التي تهدف إلى تقديم خدمات تدريبية ومعرفية تسهم في التنمية الإدارية بالمملكة.

ويمكن للمقبولين والمقبولات في جميع البرامج زيارة الموقع الإلكتروني للمعهد للحصول على مزيد من المعلومات حول البرامج، وأساليب تنفيذها؛ وذلك بالدخول من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

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