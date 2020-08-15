السعودية اليوم / صدور حركة النقل الداخلي بتعليم ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بكافة مراحل التعليم العام.

وأوضح مدير شؤون المعلمين علي بن حسن أبوحديد أن الحركة تمت وفق الآلية المتبعة في المفاضلة، وأن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور"

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19:39ت م

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