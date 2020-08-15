

باكو 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلنت أذربيجان تسجيل 89 حالة مصابة بفيروس

وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفا و107 حالات إصابة في البلد حتى الآن، وتعافي 31 ألفاً و697 حالة، ووفاة 506 مريض ويستمر علاج 1904 مريض حالياً لدى المستشفيات الخاصة.

// انتهى //

19:34ت م

0090



باكو 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأعلنت أذربيجان تسجيل 89 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية،وأفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 34 ألفا و107 حالات إصابة في البلد حتى الآن، وتعافي 31 ألفاً و697 حالة، ووفاة 506 مريض ويستمر علاج 1904 مريض حالياً لدى المستشفيات الخاصة.// انتهى //19:34ت م0090

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أذربيجان تسجل 89 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.