السعودية اليوم / صحة الجوف تواصل جولاتها الميدانية التوعوية للوقاية من فيروس كورونا



سكاكا 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

تواصل المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف جولاتها التوعوية الصحية الميدانية بمشاركة فريق التطوع الصحي للتوعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابة بفيروس

وبينت صحة الجوف أنها قامت بالعديد من الجولات الميدانية في المقاهي والمطاعم والحدائق, لتوعية المجتمع وحثهم على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ، كما أنهى أعضاء فريق التطوع الصحي 30 جولة في عدد من الكافيهات والمطاعم, والتي تستهدف فئة الشباب لتواجدهم بهذه المواقع وحثهم على الالتزام بالتباعد والكمام أثناء تواجدهم, كما قامت بتزويدهم بنشرات التوعية الصحية, مع شرح آلية تطبيقها وأهمية الوقاية في ذلك.

وشملت الجولات الحدائق والمنتزهات بـ 20 جولة استهدفت خلالها العائلات المتواجدة, وقدمت لها التوعية اللازمة في التعامل مع الجولات ومواقع التنزه, وآلية تطبيق التدابير اللازمة فيها, والتعامل مع المطاعم والمقاهي بداخلها, كما حث الفريق المتواجدين بالالتزام بالتباعد ولبس الكمام وساهم بتعقيم الأيدي لهم.

وشاركت صحة الجوف ميدانياً عبر فريق التطوع الصحي في سوق التمور الموسمي بمدينة سكاكا, عبر نقاط في مداخل السوق, وفرت من خلالها المعقمات والكمامات, وساهمت بتنظيم الباعة والمتسوقين وحثهم على تطبيق التباعد وتعقيم الأيدي, كما قامت بوضع ملصقات التوعية الصحية في السوق والتي تفيد بالإجراءات اللازمة, وقدمت النشرات للمتسوقين .

وأكدت صحة الجوف على مواصلة الجولات الميدانية خلال الأيام القادمة بعدد من المواقع, وإطلاق عدد من المبادرات التوعوية, إضافة للتوعية الصحية عبر كافة المنصات الاجتماعية والإعلامية, وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد .

// انتهى //

19:34ت م

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سكاكا 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستواصل المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف جولاتها التوعوية الصحية الميدانية بمشاركة فريق التطوع الصحي للتوعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وبينت صحة الجوف أنها قامت بالعديد من الجولات الميدانية في المقاهي والمطاعم والحدائق, لتوعية المجتمع وحثهم على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ، كما أنهى أعضاء فريق التطوع الصحي 30 جولة في عدد من الكافيهات والمطاعم, والتي تستهدف فئة الشباب لتواجدهم بهذه المواقع وحثهم على الالتزام بالتباعد والكمام أثناء تواجدهم, كما قامت بتزويدهم بنشرات التوعية الصحية, مع شرح آلية تطبيقها وأهمية الوقاية في ذلك.وشملت الجولات الحدائق والمنتزهات بـ 20 جولة استهدفت خلالها العائلات المتواجدة, وقدمت لها التوعية اللازمة في التعامل مع الجولات ومواقع التنزه, وآلية تطبيق التدابير اللازمة فيها, والتعامل مع المطاعم والمقاهي بداخلها, كما حث الفريق المتواجدين بالالتزام بالتباعد ولبس الكمام وساهم بتعقيم الأيدي لهم.وشاركت صحة الجوف ميدانياً عبر فريق التطوع الصحي في سوق التمور الموسمي بمدينة سكاكا, عبر نقاط في مداخل السوق, وفرت من خلالها المعقمات والكمامات, وساهمت بتنظيم الباعة والمتسوقين وحثهم على تطبيق التباعد وتعقيم الأيدي, كما قامت بوضع ملصقات التوعية الصحية في السوق والتي تفيد بالإجراءات اللازمة, وقدمت النشرات للمتسوقين .وأكدت صحة الجوف على مواصلة الجولات الميدانية خلال الأيام القادمة بعدد من المواقع, وإطلاق عدد من المبادرات التوعوية, إضافة للتوعية الصحية عبر كافة المنصات الاجتماعية والإعلامية, وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد .// انتهى //19:34ت م0088

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