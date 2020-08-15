السعودية اليوم / الكويت تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 512 إصابة جديدة بمرض

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 779 حالة شفاء ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67519.

// انتهى //

19:33ت م

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الكويت 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 512 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد19)، خلال الـ24 ساعة الماضية في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 498.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 779 حالة شفاء ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 67519.// انتهى //19:33ت م0087

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