السعودية اليوم / الأردن تسجل 10 أصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 9 حالات محلية مخالطين لأشخاص مصابين.

// انتهى //

19:33ت م

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عمّان 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1339 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و 9 حالات محلية مخالطين لأشخاص مصابين.// انتهى //19:33ت م0086

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