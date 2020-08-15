السعودية اليوم / العراق يسجل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4293 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 76 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 5785 ,فيما تم تسجيل 2571 حالة شفاء جديدة ,ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 122700 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 44098 , منهم 590 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

19:31ت م

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بغداد 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 172583 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 76 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 5785 ,فيما تم تسجيل 2571 حالة شفاء جديدة ,ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 122700 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 44098 , منهم 590 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:31ت م0083

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