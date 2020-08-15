السعودية اليوم / الجزائر تسجل 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



الجزائر 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 اغسطس 2020 م واس

سجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.

// انتهى //

18:59ت م

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الجزائر 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 اغسطس 2020 م واسسجلت الجزائر 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 38133 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1360 حالة وفاة، مشيراً إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 26644 حالة.// انتهى //18:59ت م0081

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