السعودية اليوم / مدير تعليم منطقة الجوف يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية



سكاكا 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي حركة نقل القيادات المدرسية لمدارس البنين والبنات للعام الدراسي الجديد 1442هـ.

وتمنى الدكتور الغامدي لقائدي وقائدات المدارس ووكلائها المكلفين التوفيق والنجاح، كما قدم شكره وتقديره لقائدي وقائدات المدارس ووكلائها المنهي تكليفهم.

وأوضح رئيس قسم القيادة المدرسية "بنين" سهيان بن سعد السهيان أن حركة نقل القيادات المدرسية شملت 423 قائد وقائدة مدرسة مجدد تكليفهم، 42 قائد وقائدة مدرسة منقولين لمدارس أخرى، 319 وكيل ووكيلة مدرسة مجدد تكليفهم، 30 وكيل ووكيلة مدرسة منقولين لمدارس أخرى.

// انتهى //

18:49ت م

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