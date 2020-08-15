

الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

يعود يوم غد الأحد 26/12/1441هـ منسوبو الهيئة التعليمية والإدارية للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لمدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي بقادة المدارس ووكلائها وإدارييها في مدارس البنين والبنات ، مشيدا بعطائهم وجهودهم ، مؤكدا عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في نجاح العمل التعليمي في المدارس مشيرا إلى الدور المهم والمحوري لقادة المدارس في قيادة عمليات التعليم والتعلم في المدارس والإشراف على الخطة العامة لها .

وتتنوع مهام الهيئة التعليمية والإدارية حيث يقوم قائد المدرسة بالإشراف على الخطة العامة للمدرسة و توزيع المهام على جميع الموظفين في المدرسة ومتابعة إعداد الجداول المدرسية وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة ، ودعم البرامج والأنشطة التي تعمل على الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن لمنسوبي المدرسة والإشراف عليها.

أما مهام وكلاء المدارس فتشتمل على المشاركة في إعداد الخطة العامة للمدرسة والتأكد من انتظام الدراسة وفق الأوقات الزمنية المحددة وإعداد البرامج والأنشطة المضمنة في خطة المدرسة وفقًا لاختصاصه والبرنامج الزمني المعتمد وإعداد الجدول المدرسي و توزيع الأنصبة والحصص على المعلمين وإعداد البرامج الخاصة بقبول الطلاب وتسجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها وتنظيم توزيع الطلاب على الصفوف الدراسية في المدرسة بالتنسيق مع لجنة الإرشاد الطلابي ، وتحديد احتياج المدرسة من المواد والمعدات والأجهزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمدرسة ، فيما سيكون عمل الاداريين بالمدارس استلام وحفظ المواد والتجهيزات والكتب المدرسية والقيام بتنظيم ملفات الموظفين والطلاب وحفظ السجلات وتنظيم أرشيف المدرسة .

// انتهى//

18:42ت م

0078





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غدا .. عودة منسوبي الهيئة التعليمية والإدارية بمنطقة الرياض لمدارسهم بعد تمتعهم بإجازتهم الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.