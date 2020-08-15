السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على مقيمين اثنين تورطا بارتكاب جرائم نصب واحتيال



بريدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية ( في العقد الثالث من العمر )، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها ، مقابل حصولهما على مبالغ مالية ، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالا ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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18:39ت م

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