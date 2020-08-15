السعودية اليوم / عودة ٨٢٠٠ موظفاً وموظفة بمدارس ومكاتب التعليم بالشرقية غداً



الدمام 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس

يعود ٨٢٠٠ موظفاً وموظفةً من الهيئة الإدارية ممن يعملون بمدارس تعليم المنطقة الشرقية ومكاتب التعليم، غداً لمباشرة عملهم عبر خطة متكاملة أعدتها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بتهيئة المدارس والعمل على تنظيفها وتعقيمها لبدء استئناف عمل الموظفين والموظفات، وتوفير كل السبل للوقاية من انتشار العدوى ومراعاة الحالات الصحية للجميع مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الواردة من وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الإدارة أنهت جميع التدابير اللازمة لاستقبال الهيئة الإدارية وقادة وقائدات المدارس ومكاتب التعليم بعد اتمام عملية التنظيف والتعقيم لجميع مقرات العمل والمكاتب .

وبين، أن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والتجمعات والحرص على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف وضرورة غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والأنف مع ضرورة الافصاح في حال وجود أعراض للمرض والتوجه مباشرة إلى عيادات تطمن أو المراكز الصحية المعلن عنها واتباع الإرشادات والتوجيهات المطلوبة وإجراء فحص الحرارة للموظفين أثناء دخولهم مقر العمل ووضع الملصقات الإرشادية والتثقفية في كيفية اتباع الاحترازات المطلوبة.

كما تم تنفيذ حملة إعلامية من خلال التعاون مع إدارة الصحة المدرسية والموارد البشرية لتوعية الموظفين والموظفات إلى جانب استثمار منصة العمل الإعلامي الرسمي لتعليم المنطقة في عملية التوعية ونشر التعليمات .

وأضاف الباحص، أن فرق الصيانة والتشغيل بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية باشرت تجهيز وتهيئة المدارس استعدادًا لعودة الهيئة الإدارية والتعليمية حيث شملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف لـ 767 مبنىً مدرسي، وتم الانتهاء من عمل الصيانة الطارئة لـ 28 مدرسةً، بالإضافةِ إلى إسناد نظافة 552 مدرسةً في حاضرة الدمام لشركة تطوير والعمل على صرف ميزانية تشغيلية لأعمال النظافة في بقية مدارس محافظات المنطقة، فضلًا عن العمل على ترميم وتأهيل 26 مبنىً مدرسي.

// انتهى//

17:37ت م

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