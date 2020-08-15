جامعة نجران تعلن قبول أكثر من 1600 متقدم في مرحلة القبول الاحتياطي

2020-08-15

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران

أعلنت جامعة نجران- ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- عن قبول 1606 متقدمين ومتقدمات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية وذلك في مرحلة القبول الاحتياطي، وذلك حسب المقاعد المتاحة على الفصلين الأول والثاني.

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واستمرت عملية القبول الاحتياطي مدة تسعة أيام- حسب المقاعد المتاحة- للفصلين الأول والثاني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1440/ 1441هـ.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن جميع المقبولين استوفوا شروط القبول والتي تضمنت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، والمتقدمة 30 عامًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

ونوه الدكتور العمري أن آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الثلاثاء الموافق 28/ 12/ 1441، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، كانت عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

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