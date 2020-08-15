- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم جامعة نجران تعلن قبول أكثر من 1600 متقدم في مرحلة القبول الاحتياطي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة نجران تعلن قبول أكثر من 1600 متقدم في مرحلة القبول الاحتياطي
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران
أعلنت جامعة نجران- ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- عن قبول 1606 متقدمين ومتقدمات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية وذلك في مرحلة القبول الاحتياطي، وذلك حسب المقاعد المتاحة على الفصلين الأول والثاني.
واستمرت عملية القبول الاحتياطي مدة تسعة أيام- حسب المقاعد المتاحة- للفصلين الأول والثاني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1440/ 1441هـ.
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن جميع المقبولين استوفوا شروط القبول والتي تضمنت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، والمتقدمة 30 عامًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.
ونوه الدكتور العمري أن آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الثلاثاء الموافق 28/ 12/ 1441، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، كانت عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة نجران تعلن قبول أكثر من 1600 متقدم في مرحلة القبول الاحتياطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.