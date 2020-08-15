شكرا لقرائتكم خبر عن "الايكمو" تواجه كورونا وترفع نسب التعافي من الفشل التنفسي والان نبدء بالتفاصيل

ساهم التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى بفضل الله في رفع نسب التعافي من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض كوفيد-19 وذلك باستخدام تقنية الايكمو بنجاح على قرابة 32 مصاباً حتى الآن.

ويعمل جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (الإيكمو)، من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية سواءً في اوعية العنق أو الفخذ ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني اكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها الأمر.

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ويسعي الفريق الطبي المتخصص للتدخل العاجل واستخدام هذه التقنية للحالات المتقدمة في الفشل التنفسي و الفشل التنفسي القلبي الحاد معاً، فهو عبارة عن جسر يعطي للقلب و الرئتين فرصة للتعافي، إضافة إلى علاج الأطفال والبالغين المصابين بفشل شديد في وظائف القلب او الرئتين أو كليهما.

وتتوفر هذه الخدمة في عدد من المستشفيات المرجعية وفي حال حاجة المريض في مستشفى طرفي لهذه الخدمة فيتم ارسال فريق متخصص يقوم بتقييم المريض وتركيب القساطر والبدء في تروية القلب والرئتين ثم التنسيق لنقل المريض لاستكمال العلاج في الوحدة المتخصصة في المستشفى المرجعي.

وتشير الدراسات الحديثة الى الدور المتنامي لهذه التقنية في تحسين وظائف الرئتين في فئات محددة من المرضى المصابين بالتهابات رئوية شديدة ناجمة عن امراض معدية او غير معدية.