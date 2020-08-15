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في أقل من 10 سنوات.. هكذا تحول فتى توصيل البيتزا إلى ملياردير
بدأ نشاطه في مرأب والديه عام 2011
متابعات الخليج 365 - متابعة
دخل الشاب البريطاني، بن فرانسيس (28 عاما) قائمة رواد الأعمال الشباب حول في العالم، وتحول الفتي الذي كان يعمل في توصيل البيتزا سابقا، إلى أحد أثرياء بريطانيا، بفضل شركته المختصة في تجارة الملابس الرياضية.
وعقدت شركة “جيم شارك” التي يملكها فرانسيس صفقة استثمارية، تقدر قيمة الشركة بأكثر من مليار جنيه إسترليني، مما يضعها بين الشركات الكبرى في بريطانيا، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.
وكان فرانسيس طالباً يبلغ من العمر 19 عاماً عندما أسس “جيم شارك”، التي تحولت إلى علامة تجارية بارزة لبيع ملابس اللياقة البدنية.
ووسع فرانسيس شركته التي أسسها في مرأب والديه عام 2011، بسرعة، بعد أن اكتسبت زخما على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد فرانسيس أن الشركة التي يقع مقرها في سوليهول بمقاطعة ويست ميدلاندز وسط بريطانيا، أبرمت صفقة استثمارية من شأنها أن تقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه إسترليني.
واكتسبت الشركة هذا التقييم الهائل بعد أن اتفقت شركة الأسهم الخاصة “جنرال أتلانتيك” ومقرها الولايات المتحدة، على استثمار في الشركة للحصول على حصة تبلغ 21 بالمئة.
وبحسب الصفقة الجديدة، ستكون حصة فرانسيس، التي تبلغ حوالي 70 بالمئة من الشركة، أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني.
وتوظف شركة “جيم شارك” حالياً حوالي 500 موظف، وحصدت عائدات تزيد عن 250 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة.
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